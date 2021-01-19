Дуэйн Уэйд полностью обнажился на фото вместе с женой на день рождения

Трёхкратному чемпиону НБА, одному из лучших игроков минувших десятилетий Дуэйну Уэйду 17 января исполнилось 39 лет. Это событие баскетболист решил отметить неоднозначной публикацией в «Инстаграме». Уэйд поделился снимком, на котором стоит за спиной жены полностью обнажённым.
«Настроение в день рождения. Уже 39», — подписал фото баскетболист.
Соответствующий пост доступен на странице экс-баскетболиста в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Уэйд завершил карьеру в 2019 году. Практически все годы в НБА он провёл в составе «Майами Хит». После непродолжительного периода в «Чикаго» и «Кливленде» Дуэйн вернулся в команду из Флориды, где и попрощался с баскетболом. За неделю до 39-летия он получил в подарок от жены редкую и классическую версию кабриолета «Мерседеса» 1988 года SL серии.
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