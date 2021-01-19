В «Реале» назвали причины сенсационного поражения от аутсайдера на домашней арене

Главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо прокомментировал неожиданное поражение своей команды в матче регулярного чемпионата «Евролиги» с «Црвеной Звездой» (77:79).



«Прежде всего, поздравляю «Звезду» с победой. У меня такое ощущение, что мы в целом сыграли плохо. Продемонстрировали очень низкий процент реализации. Думаю, команда могла бы больше доминировать на подборах. Мы не бросали в нужные моменты. В нашей игре было слишком мало движения. Честно говоря, с таким количеством ошибок, которое мы допустили в этой игре, единственное что может стать позитивным моментом – команда боролась до самого конца. Поздравляем «Звезду». Мы же должны перевернуть страницу и готовиться к важной игре в Тель-Авиве», — приводит слова Ласо официальный сайт Евролиги.



Своим мнением по поводу игры поделился и защитник мадридцев Николас Лапровиттола.



«Это была странная игра с самого начала. Думаю, нам не хватило энергии и концентрации. В конце концов, у нас был шанс на победу. Но мы должны думать не только о результате, а ещё и о том, как стать лучше», — отметил аргентинский баскетболист.