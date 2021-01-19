Гомельский — о ЦСКА: разыгрывающего искал бы в Европе, а атакующего защитника в США

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский уточнил, где московскому ЦСКА следует искать замену Янису Стрелниексу и Дэниелу Хэкетту.
«Разыгрывающего вместо Хэкетта я бы искал в Европе, а атакующего защитника в США», — написал Гомельский на своём сайте.
Ранее специалист отмечал, что «армейцам» придётся подумать о замене обоих баскетболистов из-за их возраста.
«И Стрелниекс, и Хэкетт приносят пользу команде. Дэниел — лучший защищающийся игрок ЦСКА на периметре. Его заряд энергии и настрой на победу дают клубу необходимую мотивацию. Стрелниекс играет очень надёжно, почти не допускает потерь, атакует из-за дуги с высоким процентом, хладнокровен и терпелив на площадке. У обоих игроков слабым местом является возраст. По этой причине и назрела необходимость думать об их замене», — подчеркнул Гомельский.
- 19 января 2021
-
16:04
-
14:59
-
14:36
-
14:29
-
14:23
-
14:12
-
13:08
-
13:00
-
12:11
-
11:40
-
11:23
-
11:16
-
11:12
-
11:07
-
10:22
-
10:05
-
09:36
-
09:18
-
09:11
-
09:01
-
06:17
-
01:00
-
00:57
-
00:12
- 18 января 2021
-
23:03
-
22:45
-
21:40
-
21:39
-
21:32
-
21:01
-
20:36
-
19:53
-
18:55
-
17:41
-
16:54