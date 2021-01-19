Гомельский — о ЦСКА: разыгрывающего искал бы в Европе, а атакующего защитника в США

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский уточнил, где московскому ЦСКА следует искать замену Янису Стрелниексу и Дэниелу Хэкетту.



«Разыгрывающего вместо Хэкетта я бы искал в Европе, а атакующего защитника в США», — написал Гомельский на своём сайте.



Ранее специалист отмечал, что «армейцам» придётся подумать о замене обоих баскетболистов из-за их возраста.



«И Стрелниекс, и Хэкетт приносят пользу команде. Дэниел — лучший защищающийся игрок ЦСКА на периметре. Его заряд энергии и настрой на победу дают клубу необходимую мотивацию. Стрелниекс играет очень надёжно, почти не допускает потерь, атакует из-за дуги с высоким процентом, хладнокровен и терпелив на площадке. У обоих игроков слабым местом является возраст. По этой причине и назрела необходимость думать об их замене», — подчеркнул Гомельский.