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Гомельский — о ЦСКА: разыгрывающего искал бы в Европе, а атакующего защитника в США

Гомельский — о ЦСКА: разыгрывающего искал бы в Европе, а атакующего защитника в США
Баскетбол / Евролига 0
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский уточнил, где московскому ЦСКА следует искать замену Янису Стрелниексу и Дэниелу Хэкетту.

«Разыгрывающего вместо Хэкетта я бы искал в Европе, а атакующего защитника в США», — написал Гомельский на своём сайте.

Ранее специалист отмечал, что «армейцам» придётся подумать о замене обоих баскетболистов из-за их возраста.

«И Стрелниекс, и Хэкетт приносят пользу команде. Дэниел — лучший защищающийся игрок ЦСКА на периметре. Его заряд энергии и настрой на победу дают клубу необходимую мотивацию. Стрелниекс играет очень надёжно, почти не допускает потерь, атакует из-за дуги с высоким процентом, хладнокровен и терпелив на площадке. У обоих игроков слабым местом является возраст. По этой причине и назрела необходимость думать об их замене», — подчеркнул Гомельский.

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