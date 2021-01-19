Евгений Пашутин: игра против «Тренто» будет очень жёсткой

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин и форвард Кевин Херви поделились мнением перед матчем Топ-16 Еврокубка с «Тренто».
«Игра против «Тренто» будет очень жёсткой. Это агрессивная команда, которая играет в физически жёсткий баскетбол. Много атакуют с периметра, особенно Мэй, Морган, Сандерс и Браун. Нельзя давать этим игрокам бросать без сопротивления, нужно действовать со снайперами соперника как в последней игре в Нижнем Новгороде, плотно и жёстко в защите. В трёхсекундной зоне выделяется Уильямс, которому мы должны навязать борьбу под кольцом. Должны контролировать подбор и играть в командный баскетбол. Матч с «Нижним Новгородом» показал, что мы возвращаемся к своей игре с агрессивной защитой и быстрым движением мяча. Нужно действовать в том же духе, быть сконцентрированными все 40 минут, играть только на победу!» — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локомотива-Кубань».
«После матча в Нижнем Новгороде мы практически сразу же отправились в Италию и получили пару дней отдыха от тренировок. У нас есть время на акклиматизацию, чтобы почувствовать себя в Тренто почти как дома. Сегодня приступили к изучению соперника. Это очень непростая команда, нас ждёт сложный матч, но мы сделаем всё, чтобы показать свою лучшую игру и добиться победы!» — добавил Херви.
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