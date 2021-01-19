Кевин Лав рассказал о жёстком проявлении расизма, которое изменило его жизнь

Форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав вспомнил, как ему довелось впервые столкнуться с серьёзными проявлениями расизма в США. Ситуация произошла, когда Кевин был подростком и выступал за одну из юниорских команд. Тогда коллектив Лава, в котором выступала группа чернокожих баскетболистов, отправился на гостевой матч в Вирджинию. Там команда была встречена не лучшим образом.

«Члены команды пошли на ужин, но им отказали в обслуживании. Более того, персоналу даже трудно было найти для них места. Нашу команду не хотели сажать. Это привело к серьёзному разговору. Некоторые выездные программы сопровождались серьёзной дискриминацией. Это был первый раз, когда я столкнулся с расизмом такого уровня. Случился большой разговор, это было что-то, чего я прежде не видел. Этот момент изменил мою жизнь. Мою команду не обслуживали, и это случилось в первые годы XXI века», — приводит слова Лава Cavsnation.