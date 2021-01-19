Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Безграничное чудо». Испанское El Mundo Deportivo впечатлено выступлением «Зенита»

«Безграничное чудо». Испанское El Mundo Deportivo впечатлено выступлением «Зенита»
Баскетбол / Евролига 0

Издание El Mundo Deportivo отметило прогресс «Зенита» в нынешнем сезоне Евролиги. Результаты «Зенита» в испанской прессе назвали «безграничным чудом». В частности, отмечается, что на сегодняшний день петербуржцы завоевали уже на шесть побед больше, чем в минувшем сезоне Евролиги, когда большую часть турнирной дистанции коллективом руководил Жоан Плаза. Благодаря таким показателям «Зенит» считается самой прогрессирующей командой по сравнению с минувшим сезоном.

На данный момент коллектив с берегов Невы занимает четвёртое место в турнирной таблице, уступая лишь таким грандам, как ЦСКА, «Барселона» и мадридский «Реал». Успехи «Зенита» во многом связывают с работой известного испанского тренера Хави Паскуаля.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021