«Безграничное чудо». Испанское El Mundo Deportivo впечатлено выступлением «Зенита»

Издание El Mundo Deportivo отметило прогресс «Зенита» в нынешнем сезоне Евролиги. Результаты «Зенита» в испанской прессе назвали «безграничным чудом». В частности, отмечается, что на сегодняшний день петербуржцы завоевали уже на шесть побед больше, чем в минувшем сезоне Евролиги, когда большую часть турнирной дистанции коллективом руководил Жоан Плаза. Благодаря таким показателям «Зенит» считается самой прогрессирующей командой по сравнению с минувшим сезоном.

На данный момент коллектив с берегов Невы занимает четвёртое место в турнирной таблице, уступая лишь таким грандам, как ЦСКА, «Барселона» и мадридский «Реал». Успехи «Зенита» во многом связывают с работой известного испанского тренера Хави Паскуаля.