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Осуждённый за хищение 44 млн Дмитрий Домани вышел из колонии

Осуждённый за хищение 44 млн Дмитрий Домани вышел из колонии
Баскетбол / Сборная России 0
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Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани, осуждённый за хищение около 44 млн рублей и освобождённый условно-досрочно на прошлой неделе, покидает колонию во Владимирской области, сообщила ТАСС его адвокат Анна Левина.

Домани планирует уже 19 января вечером вернуться домой, в Москву. Ранее Левина сообщила, что направила в Генпрокуратуру жалобу на действия сотрудников исправительного учреждения, где после вступления в законную силу решения об УДО Домани почти неделю продолжал отбывать наказание. Также в этой связи адвокат обжаловала бездействие сотрудников прокуратуры по надзору за исправительными учреждениям по Владимирской области.

Петушинский районный суд Владимирской области принял решение об УДО 4 декабря 2020 года. Если бы не жалоба прокурора за день до даты выхода Домани из колонии, то он мог выйти на свободу в середине декабря. Неотбытая часть срока у него составляет почти два месяца, срок наказания истекал 28 февраля.

Суд в Москве в октябре 2019 года признал Домани виновным в мошенничестве и назначил ему шесть лет колонии. Затем Мосгорсуд снизил наказание до четырёх лет лишения свободы. Домани свою вину не признал.

Дмитрий Домани — сын советского баскетболиста Вячеслава Домани. Играл за ЦСКА, в составе которого трижды становился чемпионом России, московское «Динамо», самарские «Красные Крылья» и сборную России.

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