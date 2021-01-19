Минобороны ответило на претензии президента ЦСКА

В Министерстве обороны России ответили на недовольство президента ЦСКА Андрея Ватутина, который посетовал на то, что из-за грядущего сноса УСК ЦСКА команда фактически останется без домашней арены. В ведомстве заверили, что решение принято во благо, и подчеркнули, что планируют возведение новых спортивных объектов.

«В целях улучшения развития спортивной инфраструктуры в Москве, а также обеспечения непрерывности тренировочного процесса воспитанников спортивных школ ЦСКА Минобороны России совместно с Правительством Москвы спланировано строительство новых объектов спорта и реконструкции существующих зданий.

На данный момент домашняя арена клуба имеет большую степень изношенности и не соответствует современным нормам и требованиям. На месте существующего здания универсального спортивного комплекса им. А. Я. Гомельского запланировано строительство нового универсального спортивного комплекса.



Новая многофункциональная арена будет способствовать укреплению имиджа ЦСКА и станет символом современной Москвы благодаря неповторимому архитектурному облику и уникальным строительным решениям. При подготовке архитектурно-градостроительных решений будет проработан вопрос развития улично-дорожной сети, а также учтены существующие и прогнозируемые показатели транспортного и пешеходного потоков, в том числе в периоды проведения соревнований и пиковых нагрузок.



Предусмотрена возможность трансформации основной арены для проведения баскетбольных, волейбольных, гандбольных матчей, теннисных турниров и других спортивных соревнований, а также культурно-массовых и концертных мероприятий. Продуманная схема движения и подъездов к зданию, удобные транспортные развязки, обустроенная подземная и надземная парковка, комфортные места для зрителей, которым в том числе будет обеспечен полный обзор из любой точки зала. На период строительства будет осуществлён перевод более 600 воспитанников спортивной школы по баскетболу, волейболу и мини-футболу из УСК им. А. Я. Гомельского на существующие спортивные фонды крытого легкоатлетическо-футбольного комплекса и спортивного центра им. Адмирала С. Г. Горшкова», — приводит заявление Минобороны «Спорт-Экспресс».