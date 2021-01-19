«Торонто» отчислил украинского игрока

Клуб НБА «Торонто Рэпторс» отчислил центрового Алексея Леня, сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



Украинский баскетболист провёл за «Рэпторс» 7 матчей в нынешнем сезоне, набирая в среднем 2,3 очка и совершая 1,6 подбора за 10,8 минуты. Ранее Лень выступал за «Финикс Санз», «Атланту Хоукс» и «Сакраменто Кингз». В «Торонто» Лень не смог выиграть конкуренцию за игровое время у других центровых — Арона Бэйнса и Криса Буше, на которых предпочитал делать ставку главный тренер клуба Ник Нерс.

Лень выступал в прошлом сезоне за «Атланту» и «Сакраменто». В составе «Хоукс» центровой набирал 8,7 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 1,1 передачи в среднем за матч. Перед дедлайном украинца обменяли в «Кингз», где он набирал 5,9 очка и совершал 6,1 подбора в среднем за встречу.