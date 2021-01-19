Евролига снимет фильм про «Зенит». Это может быть важно для турнирной лицензии клуба
Руководство «Зенита» готовится принять съёмочную группу Евролиги, которая будет снимать фильм о баскетбольном клубе из Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». По сведениям издания, это может повлиять на участие «Зенита» в Евролиге в следующем сезоне. Руководство Евролиги изучит результаты съёмок.
У представителей съёмочной группы запланированы интервью с главным тренером команды Хавьером Паскуалем, несколькими игроками, а также работа на тренировке «Зенита» перед матчем регулярного чемпионата с «Анадолу Эфес».
Напомним, «Зенит» не имеет лицензии А, которая даёт право участвовать в турнире на постоянной основе. Нынешний сезон для петербуржцев второй в Евролиге. На данный момент они занимают четвёртое место в турнирной таблице.
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