Евролига снимет фильм про «Зенит». Это может быть важно для турнирной лицензии клуба

Руководство «Зенита» готовится принять съёмочную группу Евролиги, которая будет снимать фильм о баскетбольном клубе из Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». По сведениям издания, это может повлиять на участие «Зенита» в Евролиге в следующем сезоне. Руководство Евролиги изучит результаты съёмок.

У представителей съёмочной группы запланированы интервью с главным тренером команды Хавьером Паскуалем, несколькими игроками, а также работа на тренировке «Зенита» перед матчем регулярного чемпионата с «Анадолу Эфес».

Напомним, «Зенит» не имеет лицензии А, которая даёт право участвовать в турнире на постоянной основе. Нынешний сезон для петербуржцев второй в Евролиге. На данный момент они занимают четвёртое место в турнирной таблице.