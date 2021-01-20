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Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому», а 32 очка Зайона не спасли «Орлеан»

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому», а 32 очка Зайона не спасли «Орлеан»
Баскетбол / НБА 0
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Денвер Наггетс» на домашнем паркете обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 119:101.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс сербский центровой Никола Йокич, отметившийся дабл-даблом из 27 очков, 12 подборов и 6 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Наггетс» у форварда Пола Милслсэпа – 13 очков, 12 подборов и 3 передачи. Лучшую результативность в составе «Оклахомы» продемонстрировал защитник Лугенц Дорт (20 очков, 5 подборов и 3 передачи).

Для «Денвера» эта победа стала 4-й в последних 6 встречах, а «Оклахома» уступила в 3 из 4 последних матчах.

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2021, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
119 : 101
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Моррис - 15, Бартон - 13, Миллсэп - 13, Дозьер - 11, Харрис - 11, Грин - 10, Маррей - 5, Хартенштайн - 5, Кампаццо - 3, Бол - 2, Ховард - 2, Хэмптон - 2, Ннаджи, Портер, Уиттингтон, Чанчар
Оклахома-Сити Тандер: Дорт - 20, Гилджес-Александер - 14, Базли - 12, Роби - 10, Джексон - 9, Диалло - 8, Маледон - 7, Браун - 6, Хилл - 6, Холл - 6, Мускала - 3, Ариза, Джером, Миллер, Покушевски, Уильямс, Хорфорд

В параллельной встрече дабл-дабл Руди Гобера (13 очков и 18 подборов) позволил «Юте Джаз» обыграть дома «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:102. Звёздный форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон стал самым результативным игроком матча, он набрал 32 очка и совершил 5 подборов и 3 передачи.

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2021, среда. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
118 : 102
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Юта Джаз: Митчелл - 28, Кларксон - 18, Инглс - 15, Гобер - 13, Богданович - 11, Ньянг - 10, Фэйворс - 9, Конли - 6, О'Нил - 6, Харрисон - 2, Азубуике, Брэнтли, Морган, Они, Форрест, Хьюз
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 32, Ингрэм - 17, Александер-Уолкер - 9, Бледсо - 9, Харт - 8, Болл - 7, Адамс - 6, Редик - 6, Льюис - 4, Хэйс - 2, Эрнангомес - 2, Габриэль, Магней, Маршалл, Мелли, Торнвелл
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