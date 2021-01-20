Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому», а 32 очка Зайона не спасли «Орлеан»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Денвер Наггетс» на домашнем паркете обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 119:101.
Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс сербский центровой Никола Йокич, отметившийся дабл-даблом из 27 очков, 12 подборов и 6 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Наггетс» у форварда Пола Милслсэпа – 13 очков, 12 подборов и 3 передачи. Лучшую результативность в составе «Оклахомы» продемонстрировал защитник Лугенц Дорт (20 очков, 5 подборов и 3 передачи).
Для «Денвера» эта победа стала 4-й в последних 6 встречах, а «Оклахома» уступила в 3 из 4 последних матчах.
В параллельной встрече дабл-дабл Руди Гобера (13 очков и 18 подборов) позволил «Юте Джаз» обыграть дома «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:102. Звёздный форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон стал самым результативным игроком матча, он набрал 32 очка и совершил 5 подборов и 3 передачи.
- 20 января 2021
-
07:28
-
00:51
- 19 января 2021
-
23:50
-
22:58
-
22:39
-
22:10
-
21:19
-
20:38
-
18:36
-
18:34
-
17:59
-
17:52
-
16:04
-
14:59
-
14:36
-
14:29
-
14:23
-
14:12
-
13:08
-
13:00
-
12:11
-
11:40
-
11:23
-
11:16
-
11:12
-
11:07
-
10:22
-
10:05
-
09:36
-
09:18
-
09:11
-
09:01
-
06:17
-
01:00
-
00:57