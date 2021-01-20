Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Оклахому», а 32 очка Зайона не спасли «Орлеан»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Денвер Наггетс» на домашнем паркете обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 119:101.

Самый значительный вклад в победу «Денвера» внёс сербский центровой Никола Йокич, отметившийся дабл-даблом из 27 очков, 12 подборов и 6 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Наггетс» у форварда Пола Милслсэпа – 13 очков, 12 подборов и 3 передачи. Лучшую результативность в составе «Оклахомы» продемонстрировал защитник Лугенц Дорт (20 очков, 5 подборов и 3 передачи).

Для «Денвера» эта победа стала 4-й в последних 6 встречах, а «Оклахома» уступила в 3 из 4 последних матчах.

В параллельной встрече дабл-дабл Руди Гобера (13 очков и 18 подборов) позволил «Юте Джаз» обыграть дома «Нью-Орлеан Пеликанс» — 118:102. Звёздный форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон стал самым результативным игроком матча, он набрал 32 очка и совершил 5 подборов и 3 передачи.