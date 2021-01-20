НБА признала грубую судейскую ошибку в пользу «Голден Стэйт» после матча с «Лейкерс»
НБА опубликовала официальный отчёт о двух последних минутах в матче регулярного чемпионата между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» (113:115).
Отчёт подтвердил, что арбитры пропустили пробежку у тяжёлого форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина за 1.42 до конца четвёртой четверти. Кроме того, лига подтвердила правильность решения арбитров зафиксировать пробежку у лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса. После игры Джеймс заявил, что недоволен работой судей и хотел бы видеть более последовательное принятие решений в подобных ситуациях.
«Голден Стэйт» отыгрался с «-14» в четвёртой четверти и одержал победу, прервав пятиматчевую победную серию «Лейкерс». Набранные очки Грина оказали существенное влияние на итоговый результат.
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