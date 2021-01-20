Зайон Уильямсон установил рекорд НБА

Звёздный форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» набрал 32 очка при точности бросков в 73%, совершил 5 подборов и отдал 3 передачи, что позволило ему вписать своё имя в статистическую историю лиги.
Зайон стал самым молодым игроком, кто набирал в двух играх подряд не менее 30 очков при точности реализации 70% и первым в истории «Пеликанс».
Результативность Уильямсона не помогла его команде, она уступила «Юте» со счётом 102:118. В составе «Джаз» лучшую статистику показал защитник Донован Митчелл, на его счету 28 очков. Дабл-дабл себе в актив записал центровой Руди Гобер 13 очков и 18 подборов).
В предыдущем матче «Пеликанс» с «Сакраменто Кингз» Зайон набрал 31 очко при точности 13/15 (86,7%) с игры.
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