Станислав Ерёмин — о ЦСКА: лишиться родного дома… Очень обидно и жаль

Бывший разыгрывающий защитник и экс-наставник ЦСКА Станислав Ерёмин выразил мнение, что из-за сноса арены «армейцы» лишаются родного дома.



Ранее стало известно, что на месте УСК ЦСКА в Москве, где свои домашние матчи в Единой лиге ВТБ проводят баскетболисты красно-синих, возведут современный мультиспортивный комплекс.



«Я помню, как его открывали перед московской Олимпиадой, и для меня это очень грустное событие. Это часть большой истории, этот зал намоленный, политый потом многих поколений игроков-«армейцев». Ведь там же играли и другие виды спорта. Лишиться родного дома… Лично для меня все другие залы немного чужие, мы как будто в гостях. А здесь все, кто имел и имеет отношение к баскетбольному клубу ЦСКА, чувствуют себя как дома. Конечно, очень жаль и обидно. Не знаю, будет лучше или хуже, но это будет другой дом. Я слышал, что это касается всей территории ЦСКА и других спортивных сооружений. Жаль.



Здесь родной для «армейцев» паркет. Конечно, для классной команды, наверное, без разницы, где играть, особенно если в ней большинство игроков — иностранцы. Я думаю, что найдут зал, продолжат, не переедут. Но эта история больнее для российских спортсменов и тех, кто там играл», — приводит слова Ерёмина News.ru.

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