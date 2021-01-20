Станислав Ерёмин — о ЦСКА: лишиться родного дома… Очень обидно и жаль

Бывший разыгрывающий защитник и экс-наставник ЦСКА Станислав Ерёмин выразил мнение, что из-за сноса арены «армейцы» лишаются родного дома.
Ранее стало известно, что на месте УСК ЦСКА в Москве, где свои домашние матчи в Единой лиге ВТБ проводят баскетболисты красно-синих, возведут современный мультиспортивный комплекс.
«Я помню, как его открывали перед московской Олимпиадой, и для меня это очень грустное событие. Это часть большой истории, этот зал намоленный, политый потом многих поколений игроков-«армейцев». Ведь там же играли и другие виды спорта. Лишиться родного дома… Лично для меня все другие залы немного чужие, мы как будто в гостях. А здесь все, кто имел и имеет отношение к баскетбольному клубу ЦСКА, чувствуют себя как дома. Конечно, очень жаль и обидно. Не знаю, будет лучше или хуже, но это будет другой дом. Я слышал, что это касается всей территории ЦСКА и других спортивных сооружений. Жаль.
Здесь родной для «армейцев» паркет. Конечно, для классной команды, наверное, без разницы, где играть, особенно если в ней большинство игроков — иностранцы. Я думаю, что найдут зал, продолжат, не переедут. Но эта история больнее для российских спортсменов и тех, кто там играл», — приводит слова Ерёмина News.ru.
- 20 января 2021
-
11:15
-
11:06
-
10:49
-
10:21
-
10:13
-
09:47
-
09:34
-
08:54
-
07:28
-
00:51
- 19 января 2021
-
23:50
-
22:58
-
22:39
-
22:10
-
21:19
-
20:38
-
18:36
-
18:34
-
17:59
-
17:52
-
16:04
-
14:59
-
14:36
-
14:29
-
14:23
-
14:12
-
13:08
-
13:00
-
12:11
-
11:40
-
11:23
-
11:16
-
11:12
-
11:07
-
10:22