Тарик Блэк: я выбрал «Зенит» по двум причинам

Американский центровой Тарик Блэк, который подписал контракт с «Зенитом», рассказал почему решил продолжить карьеру именно в клубе из Санкт-Петербурга.



«Мы разговаривали с руководством клуба ещё летом, но в тот момент я не был готов к возвращению в Европу. Жена была беременна, нужно было остаться с ней. Два месяца назад у нас родилась дочь. Она немного подросла, и я стал задумываться о возвращении в большой баскетбол. У меня было несколько вариантов, но я выбрал «Зенит» по двум причинам. Во-первых, тренер и руководство выразили большую заинтересованность в моих услугах. Во-вторых, у этой команды большой потенциал. Считаю, что летом клуб из Санкт-Петербурга собрал состав, способный бороться за трофеи», — приводят слова Блэка «Известия».



Профессиональную карьеру Блэк начал в клубе НБА «Хьюстон Рокетс» в 2014 году, отлично проявив себя в Летней лиге. В декабре 2014-го пополнил ряды «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе «озёрников» провёл более 140 матчей. В июле 2017-го вернулся в «Хьюстон», с которым в этом сезоне вышел в плей-офф. Всего в НБА провёл четыре сезона и 220 матчей, набирая в среднем 4,9 очка и 4,7 подбора. После НБА Блэк выступал за «Маккаби» из Тель-Авива и провёл за клуб в Евролиге 37 матчей.