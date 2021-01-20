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Экс-одноклубник рассказал, как Деннис Родман создавал проблемы в команде

Экс-одноклубник рассказал, как Деннис Родман создавал проблемы в команде
Баскетбол / НБА 0
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Двукратный участник Матча всех звёзд НБА Терри Каммингс поделился воспоминаниями об отрезке карьеры, когда он выступал за «Сан-Антонио Спёрс» вместе с Деннисом Родманом.

«Деннис в тот момент проходил некий этап своей жизни, может быть, это был его кризис среднего возраста, но он задевал всех в команде и вызывал дисбаланс. Родман был ролевым игроком с задатками чего-то большего. Думаю, что именно это привлекало средства массовой информации. Деннис был великим человеком, насколько я его знал. Но о нём рассказывали всякие гадости, это приводило к трудностям у некоторых парней. Молодёжь «Сан-Антонио» смотрела на него по-особенному», — приводит слова Каммингса Essentially Sports.

Деннис Родман завершил свою карьеру в 2000 году. За время выступлений в НБА он пять раз становился чемпионом в составе «Детройт Пистонс» и «Чикаго Буллз». Родман дважды признавался лучшим оборонительным игроком лиги.

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