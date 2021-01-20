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Зак Лавин дал понять «Чикаго», какого игрока им нужно подписать

Зак Лавин дал понять «Чикаго», какого игрока им нужно подписать
Баскетбол / НБА 0
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Атакующий защитник Зак Лавин открыто предложил менеджменту «Чикаго Буллз» подписать экс-игрока «Бостон Селтикс» Айзею Томаса.

Томас в одном из эфиров заявил, что оправился от травмы и полностью здоров. Он предложил свои услуги потенциальной команде. Этой записью на своей странице в "Твиттере" поделился Лавин.

«Я на 100% здоров. Знаю, что могу помочь любой команде, если у меня будет возможность. И как последний игрок на скамейке запасных, и как игрок, который может забивать, когда я буду нужен. Разными способами. Я готов и жду. Продолжаю работать, чтобы быть в лучшей форме», — заявил Томас.

За «Селтикс» разыгрывающий выступал с 2015 по 2017 год. Томас был отчислен из «Лос-Анджелес Клипперс» в прошлом сезоне. До этого он принял участие в 40 матчах, набирая в них 12,2 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 3,7 передачи в среднем за игру.

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