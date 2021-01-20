Новый игрок «Зенита»: даже по экрану телевизора я понял, что в команде семейная атмосфера

Американский центровой Тарик Блэк, который подписал контракт с «Зенитом», рассказал, что успел узнать о России и клубе из Санкт-Петербурга.



«В последнее время я многое изучил о России. Узнал, что Санкт-Петербург — одна из главных культурных столиц мира. Это действительно важно для меня. Моя семья с нетерпением ждёт переезда, чтобы увидеть всю эту красоту своими глазами. В прошлом сезоне у меня не было шанса сыграть в Петербурге, но теперь я восполню этот пробел.



Я посмотрел ряд игр «Зенита», чтобы понять, в каком стиле играет команда при Хавьере Паскуале. Клуб показывает очень качественный баскетбол, который мне импонирует. Чувствуется, что все игроки в первую очередь играют на благо клуба, охотно делятся мячом, а не заморачиваются на личной статистике. Так что даже по экрану телевизора я понял, что в «Зените» семейная атмосфера», — приводят слова Блэка «Известия».

Тарик Блэк: я выбрал «Зенит» по двум причинам