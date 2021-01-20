5 клубов НБА хотят выменять Лонзо Болла
Сразу несколько клубов НБА проявляют интерес к разыгрывающему «Нью-Орлеан Пеликанс» Лонзо Боллу, сообщил инсайдер Брэндон Робинсон. По информации источника, к руководству «Пеликанс» по поводу доступности для обмена Лонзо обращались «Нью-Йорк Никс», «Торонто Рэпторс», «Даллас Маверикс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Орландо Мэджик».
22-летний разыгрывающий провёл в НБА три сезона. Первые два года Лонзо выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», которые обменяли его в межсезонье-2019 в «Пеликанс» на Энтони Дэвиса.
В нынешнем сезоне Болл сыграл в десяти матчах, набирая в среднем 11,9 очка и отдавая 4,4 результативной передачи за игру.
Ранее Лонзо Болл выбыл из-за травмы колена, пропустив три игры регулярного чемпионата.
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