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«Локомотив-Кубань» проиграл «Доломити Энергии» в Топ-16 Еврокубка

«Локомотив-Кубань» проиграл «Доломити Энергии» в Топ-16 Еврокубка
Баскетбол / Еврокубок 0
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В Тренто завершился матч второго тура Топ-16 Еврокубка, в котором местный клуб «Доломити Энергия» принимал «Локомотив-Кубань».

Первая четверть встречи прошла под диктовку хозяев паркета, которые закончили игровой отрезок со счётом 27:12. Во второй десятиминутке итальянский клуб увеличил преимущество — к большому перерыву счёт на табло был 61:39. В третьей десятиминутке «Локомотиву-Кубань» удалось отыграть большую часть отставания: 32:13 — по итогам игрового отрезка, 74:71 на табло — перед заключительной четвертью. Однако в решающей десятиминутке результативнее оказались игроки «Доломити Энергии». Итоговый счёт встречи — 96:84.

Самым результативным в составе победителей стал Люк Майе, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов. В составе краснодарского клуба 20 очков набрал Джордан Кроуфорд.

Еврокубок. Группа F. 2-й тур
20 января 2021, среда. 22:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Окончен
96 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Доломити Энергия: Майе - 25, Уильямс - 17, Морган - 14, Брауни - 12, Сандерс - 10, Форрай - 9, Ладурнер - 4, Меццанотте - 3, Пасколо - 2, Йованович, Конти, Мартин
Локомотив-Кубань: Кроуфорд - 20, Каммингс - 13, Кузминскас - 12, Калниетис - 11, Херви - 10, Ильницкий - 7, Линч - 5, Мотовилов - 4, Мартюк - 2, Долинин, Емченко, Калинов
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