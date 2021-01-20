«Локомотив-Кубань» проиграл «Доломити Энергии» в Топ-16 Еврокубка

В Тренто завершился матч второго тура Топ-16 Еврокубка, в котором местный клуб «Доломити Энергия» принимал «Локомотив-Кубань».
Первая четверть встречи прошла под диктовку хозяев паркета, которые закончили игровой отрезок со счётом 27:12. Во второй десятиминутке итальянский клуб увеличил преимущество — к большому перерыву счёт на табло был 61:39. В третьей десятиминутке «Локомотиву-Кубань» удалось отыграть большую часть отставания: 32:13 — по итогам игрового отрезка, 74:71 на табло — перед заключительной четвертью. Однако в решающей десятиминутке результативнее оказались игроки «Доломити Энергии». Итоговый счёт встречи — 96:84.
Самым результативным в составе победителей стал Люк Майе, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 15 подборов. В составе краснодарского клуба 20 очков набрал Джордан Кроуфорд.
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