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Евгений Пашутин: отыграли 20 очков и были очень близки к тому, чтобы достать соперника

Евгений Пашутин: отыграли 20 очков и были очень близки к тому, чтобы достать соперника
Баскетбол / Еврокубок 0
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал поражение во втором туре Топ-16 Еврокубка в матче с «Тренто». По словам Пашутина, его подопечные были близки к тому, чтобы догнать соперника в концовке.

«Мы начали игру очень мягко в защите и дали поймать «Тренто» ритм. Играли слишком просто в защите, чем здорово облегчили жизнь сопернику в первой половине. В третьей четверти мы уже были похожи на себя, действовали уверенно и более физически агрессивно, не торопились в нападении. Сумели отыграть двадцать очков и в четвертой четверти были очень близки к тому, чтобы достать соперника, но сделали несколько ошибок в защите в решающие минуты и не забросили ряд важнейших бросков», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт краснодарской команды.

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