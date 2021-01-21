Евгений Пашутин: отыграли 20 очков и были очень близки к тому, чтобы достать соперника

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал поражение во втором туре Топ-16 Еврокубка в матче с «Тренто». По словам Пашутина, его подопечные были близки к тому, чтобы догнать соперника в концовке.
«Мы начали игру очень мягко в защите и дали поймать «Тренто» ритм. Играли слишком просто в защите, чем здорово облегчили жизнь сопернику в первой половине. В третьей четверти мы уже были похожи на себя, действовали уверенно и более физически агрессивно, не торопились в нападении. Сумели отыграть двадцать очков и в четвертой четверти были очень близки к тому, чтобы достать соперника, но сделали несколько ошибок в защите в решающие минуты и не забросили ряд важнейших бросков», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт краснодарской команды.
- 21 января 2021
-
00:56
- 20 января 2021
-
23:56
-
23:24
-
22:50
-
21:47
-
20:49
-
20:28
-
19:54
-
18:55
-
16:51
-
15:25
-
15:12
-
14:11
-
12:48
-
12:33
-
11:15
-
11:06
-
10:49
-
10:21
-
10:13
-
09:47
-
09:34
-
08:54
-
07:28
-
00:51
- 19 января 2021
-
23:50
-
22:58
-
22:39
-
22:10
-
21:19
-
20:38
-
18:36
-
18:34
-
17:59
-
17:52