Игрок «Кливленда» повторив рекорд Леброна Джеймса, набрав 20 очков команды подряд

Защитник «Кливленд Кавальерс» Коллин Секстон в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (147:135 2 ОТ) набрал рекордные в карьере 42 очка (16/29 с игры, 5/11 из-за дуги), собрал 5 подборов и отдал 5 передач.



Секстон выдал мощный отрезок в нападении в дополнительное время, набрав 20 очков команды подряд. За последние 20 лет в составе «Кавальерс» 20 командных очков кряду набирал только Леброн Джеймс. Секстон присоединился к Леброну Джеймсу и Кайри Ирвингу в качестве единственных игроков «Кавальерс» в истории, набиравших 40+ очков, 5+ передач и 5+ подборов в одном матче с 5+ трёхочковыми при 50%+ точности с игры.

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