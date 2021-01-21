Трей Янг отметился рекордом НБА последних 38 лет
Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трей Янг в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» набрал 38 очков и отдал 10 передач.
Как отмечается в «твиттере» StatMuse, для Янга это уже 16-я игра, в которой он набирает 35+ очков и отдаёт 10 передач, что является лучшим результатом для игроков в возрасте до 23 лет начиная с 1983 года.
Результативность Трея не спасла «Атланту» от поражения, команда в овертайме уступила «Пистонс» со счётом 115:123. Лучшую статистику в составе победителей показал лёгкий форвард Джерами Грант. Он записал себе в актив 32 очка, 6 подборов и 5 передач. У «Хоукс» помимо Янга на паркете выделялся Джон Коллинс. Американский центровой оформил дабл-дабл — 31 очко и 11 подборов.
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