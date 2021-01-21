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Назван клуб-фаворит на присоединение к НБА

Назван клуб-фаворит на присоединение к НБА
Баскетбол / НБА 0
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Комиссар НБА Адам Сильвер ранее заявил, что лига готова увеличить количество клубов-участников. По словам инсайдера CNBC Джабари Янга, Сиэтл застолбил за собой одну из двух возможных вакансий.

Мэр города Дженни Деркан уже провела переговоры с Сильвером и отметила, что высоко оценивает шансы на то, что в Сиэтле снова появится команда НБА.

«Если будет принято разумное решение создать команду в лучшем городе Америки, мы получим «Соникс». Так что я настроена довольно оптимистично», — отметила Деркан.

Название «Суперсоникс», логотип и цвета команды доступны для любого нового клуба НБА из Сиэтла.

Как сообщается на сайте Pickandroll, за право представить ещё одну команду поспорят Лас-Вегас и Канзас. У обоих есть желание, люди и деньги, чтобы осуществить свою мечту. Однако Лас-Вегас в настоящее время считается фаворитом на второе вакантное место при расширении НБА.

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