Кевин Дюрант высказался о первом матче вместе с Кайри Ирвингом и Джеймсом Харденом
Форвард Кевин Дюрант прокомментировал первый совместный матч с Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом в составе «Бруклин Нетс», в котором их команда уступила «Кливленд Кавальерс» со счётом 135:147.
«Я чувствовал себя идеально. Мне казалось, что мы как одно целое. Я предполагал, что будет весело. Хотя в итоге это было трудное начало, особенно с учётом взлётов и падений, которые у нас были в этой игре», — приводит слова Дюранта Gazzetta.
В составе «Кавальерс» лучшими на площадке были Коллин Секстон (42 очка), Джеди Осман (25 очков) и Торин Принс (17 очков). У «Бруклина» лучшую статистику показали Дюрант (38 очков, 12 подборов, 8 передач), Ирвинг (37 очков) и Харден (21 очко, 10 подборов и 12 передач).
Рекомендуем вам
- 21 января 2021
-
13:00
-
12:06
-
11:40
-
10:44
-
09:51
-
09:28
-
09:26
-
09:24
-
09:21
-
09:12
-
08:41
-
06:49
-
02:25
-
00:56
- 20 января 2021
-
23:56
-
23:24
-
22:50
-
21:47
-
20:49
-
20:28
-
19:54
-
18:55
-
16:51
-
15:25
-
15:12
-
14:11
-
12:48
-
12:33
-
11:15
-
11:06
-
10:49
-
10:21
-
10:13
-
09:47
-
09:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам