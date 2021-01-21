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Кевин Дюрант высказался о первом матче вместе с Кайри Ирвингом и Джеймсом Харденом

Кевин Дюрант высказался о первом матче вместе с Кайри Ирвингом и Джеймсом Харденом
Баскетбол / НБА 0

Форвард Кевин Дюрант прокомментировал первый совместный матч с Джеймсом Харденом и Кайри Ирвингом в составе «Бруклин Нетс», в котором их команда уступила «Кливленд Кавальерс» со счётом 135:147.

«Я чувствовал себя идеально. Мне казалось, что мы как одно целое. Я предполагал, что будет весело. Хотя в итоге это было трудное начало, особенно с учётом взлётов и падений, которые у нас были в этой игре», — приводит слова Дюранта Gazzetta.

В составе «Кавальерс» лучшими на площадке были Коллин Секстон (42 очка), Джеди Осман (25 очков) и Торин Принс (17 очков). У «Бруклина» лучшую статистику показали Дюрант (38 очков, 12 подборов, 8 передач), Ирвинг (37 очков) и Харден (21 очко, 10 подборов и 12 передач).

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