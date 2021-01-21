Названа настоящая причина побега Кайри Ирвинга из «Бруклина»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг на пресс-конференции сообщил, что покидал расположение команды на длительный срок, так как у него «было много семейных и личных дел». Однако, по утверждению инсайдера New York Post Зака Бразиллера, это не совсем соответствует действительности.



«Кайри Ирвинг сказал, что ему нужна была «пауза» и что «всё происходящее в мире трудно игнорировать», — написал журналист на своей странице в «Твиттере».

Инсайдер SportsNets New York Иэн Бэгли рассказал, что подразумевается под «происходящим» в мире.

«Несколько источников утверждали, что Кайри Ирвинг разозлился после нападения на Капитолийский холм активистов, поддерживающих Дональда Трампа, и именно поэтому он уехал. Но для окружения Кайри это не причина. Вероятно, дело в том, что полицейский, застреливший Джейкоба Блэйка в Кеноше, не был привлечён к ответственности судом. Близкие к Ирвингу люди говорят, что это событие расстроило его больше, чем беспорядки в Капитолии», — отметил Бэгли.

Ирвинг провёл после перерыва первый матч за «Бруклин». «Нетс» уступили в гостях «Кливленд Кавальерс» со счётом 135:147. У «Бруклина» самыми результативными на паркете стали Кевин Дюрант (38 очков и 12 подборов), Ирвинг (37 очков) и оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (21 очко, 10 подборов и 12 передач).