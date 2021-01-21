Названа настоящая причина побега Кайри Ирвинга из «Бруклина»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг на пресс-конференции сообщил, что покидал расположение команды на длительный срок, так как у него «было много семейных и личных дел». Однако, по утверждению инсайдера New York Post Зака Бразиллера, это не совсем соответствует действительности.
«Кайри Ирвинг сказал, что ему нужна была «пауза» и что «всё происходящее в мире трудно игнорировать», — написал журналист на своей странице в «Твиттере».
Инсайдер SportsNets New York Иэн Бэгли рассказал, что подразумевается под «происходящим» в мире.
«Несколько источников утверждали, что Кайри Ирвинг разозлился после нападения на Капитолийский холм активистов, поддерживающих Дональда Трампа, и именно поэтому он уехал. Но для окружения Кайри это не причина. Вероятно, дело в том, что полицейский, застреливший Джейкоба Блэйка в Кеноше, не был привлечён к ответственности судом. Близкие к Ирвингу люди говорят, что это событие расстроило его больше, чем беспорядки в Капитолии», — отметил Бэгли.
Ирвинг провёл после перерыва первый матч за «Бруклин». «Нетс» уступили в гостях «Кливленд Кавальерс» со счётом 135:147. У «Бруклина» самыми результативными на паркете стали Кевин Дюрант (38 очков и 12 подборов), Ирвинг (37 очков) и оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (21 очко, 10 подборов и 12 передач).
- 21 января 2021
-
13:00
-
12:06
-
11:40
-
10:44
-
09:51
-
09:28
-
09:26
-
09:24
-
09:21
-
09:12
-
08:41
-
06:49
-
02:25
-
00:56
- 20 января 2021
-
23:56
-
23:24
-
22:50
-
21:47
-
20:49
-
20:28
-
19:54
-
18:55
-
16:51
-
15:25
-
15:12
-
14:11
-
12:48
-
12:33
-
11:15
-
11:06
-
10:49
-
10:21
-
10:13
-
09:47
-
09:34