Пол Пирс назвал неожиданного игрока, который сделает «Голден Стэйт» кошмаром для остальных

Экс-звезда НБА Пол Пирс заявил, что ключевым игроком, который может принести успех «Голден Стэйт Уорриорз», является форвард Келли Убре.



«Я твёрдо верю, что ключом к этой команде является Келли Убре. Все знают, на что способен Стефен Карри, и Эндрю Уиггинс становится всё более стабильным. Но Келли может добавлять им от 15 до 18 очков каждый матч. С ним команда будет ещё более опасной. Он может делать всё, чтобы добиться успеха: защищаться против лучшего игрока соперника, эффективно атаковать корзину. Если Убре начнёт стабильно попадать из-за дуги, «Уорриорз» станут кошмаром для остальных команд», — приводит слова Пирса Parlons Basket.



Напомним, 25-летний Убре стал игроком «Голден Стэйт» в межсезонье. Нынешний год у него — шестой в лиге. Минувший он провёл в составе «Финикс Санз» и являлся одним из самых результативных игроков команды из Аризоны. Тогда он реализовывал 35,2% броска из-за дуги.