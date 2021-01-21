Энтони Дэвис проиграл 25 из 27 матчей против Стефена Карри

Журналисты обратили внимание, на необычный факт в громком поражении «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Дело в том, что это был 25 раз, когда личное противостояние Энтони Дэвиса и Стефена Карри закончилось в пользу игрока «воинов». А вот обратное случалось лишь дважды.



Баскетболисты «Лейкерс» в матче с «Голден Стэйт» вели с преимуществом в 19 очков, но умудрились растерять его. «Воины» победили со счётом 115:113.



Лучшими в составе «Голден Стейт» на площадке стали Стефен Карри (26 очков), Келли Убре (23 очка) и Эрик Пэскелл (19 очков). У «Лейкерс» самыми результативными в матче были Деннис Шрёдер (25 очков), Леброн Джеймс (19 очков) и Энтони Дэвис (17 очков и 17 подборов).