Энтони Дэвис проиграл 25 из 27 матчей против Стефена Карри
Журналисты обратили внимание, на необычный факт в громком поражении «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Дело в том, что это был 25 раз, когда личное противостояние Энтони Дэвиса и Стефена Карри закончилось в пользу игрока «воинов». А вот обратное случалось лишь дважды.
Баскетболисты «Лейкерс» в матче с «Голден Стэйт» вели с преимуществом в 19 очков, но умудрились растерять его. «Воины» победили со счётом 115:113.
Лучшими в составе «Голден Стейт» на площадке стали Стефен Карри (26 очков), Келли Убре (23 очка) и Эрик Пэскелл (19 очков). У «Лейкерс» самыми результативными в матче были Деннис Шрёдер (25 очков), Леброн Джеймс (19 очков) и Энтони Дэвис (17 очков и 17 подборов).
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