На отчисленного украинского игрока претендуют три клуба НБА

Двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко сообщил, что отчисленным из «Торонто Рэпторс» украинцем Алексеем Ленем интересуются три команды лиги. Они уже начали переговоры с игроком.

«В такой ситуации, в которой оказался Лень, ему было сложно закрепиться в «Торонто». Я уже рассказывал, перед ним были подписаны несколько ветеранов. Бэйнс был подписан на большую сумму, и если он был подписан, то на него рассчитывают. Также «Торонто» развивает молодого игрока.

Леню нужна другая команда – с системной игрой. Ему бы подошли такие команды, как «Сан-Антонио», «Клипперс», возможно, «Лейкерс», «Филадельфия». Команды, в которых задействованы все игроки, а не только звёзды. Алексею нужно оставаться в НБА. У него неплохая ситуация, он попадёт на рынок отказов. У него неплохие шансы найти себе команду, но с небольшой зарплатой. Тем более я знаю, что три коллектива ведут с ним переговоры», – приводит слова Медведенко ua.tribuna.



Напомним, Лень провёл за «Рэпторс» 7 матчей в нынешнем сезоне, набирая в среднем 2,3 очка и совершая 1,6 подбора за 10,8 минуты. Ранее украинский баскетболист выступал за «Финикс Санз», «Атланту Хоукс» и «Сакраменто Кингз».