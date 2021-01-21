Чемпионат «Локобаскет» получил грант президента Российской Федерации

Чемпионат «Локобаскет» стал победителем конкурса на право получения гранта президента Российской Федерации по направлению «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни».

За время своего существования «Локобаскет» превратился в проект федерального уровня. В текущем сезоне в чемпионате участвуют команды из 35 регионов России. «Локобаскет» – единственный всероссийский чемпионат по баскетболу среди учащихся 7-9 классов общеобразовательных организаций.



Фонд президентских грантов – российская некоммерческая организация, являющаяся единым оператором грантов президента Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества. Является одним из институтов развития некоммерческого сектора экономики России.



Отметим, что чемпионат «Локобаскет» уже стартовал в 2021 году. Первыми за участие в региональном финале чемпионата поборются баскетболисты г. Тында. По итогам городских соревнований уже были определены команды, представляющие «столицу» БАМа, а 21 января завершатся предварительные игры, в которых участвуют команды Тындинского района. Среди них команды из Благовещенска, Белогорска, Шимановска, города Свободный и посёлка Новобурейск. Шесть команд-победителей примут участие в региональном финале.

«Победа в конкурсе президентских грантов – признание важности проекта «Локобаскет – Школьная лига», который позволяет детям с раннего возраста полюбить спорт. Мы благодарны Фонду президентских грантов за высокую оценку нашего проекта. Организация делает большую работу, реально поддерживая нужные общественные инициативы. Вместе с нашими партнёрами из РЖД и РФСО «Локомотив» мы с 2006 года проводим турнир по баскетболу среди общеобразовательных школ. Каждый год участников становится всё больше, а его география расширяется.

Сейчас «Локобаскет – Школьная лига» – это 200 тысяч ребят из более чем 30 регионов. Мы всегда уделяли большое внимание массовому детскому спорту и уверены, что именно благодаря таким соревнованиями многие ребята полюбят спорт, а для кого-то он станет главным делом жизни. Сегодня мы завершаем строительство тренировочного центра для резервных команд, на базе которого откроется наша академия. Самые талантливые и целеустремлённые участники «Школьной лиги» получат возможность стать профессиональными баскетболистами, защищать честь страны и клуба на международной арене», — заявил президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев в комментарии клубной пресс-службе.