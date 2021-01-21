Экс главный тренер сборной России возглавил испанский топ-клуб
Руководство «Уникахи» приняло решение отказаться от услуг главного тренера Луиса Касимиро и договорилось о приглашении на его место экс-наставника сборной России Фотиса Кацикариса. Об этом сообщает Eurohoops.
Испанская команда проиграла 9 из 10 последних матчей в рамках национального чемпионата и Еврокубка. Сейчас «Уникаха» находится на 10-м месте в лиге ACB. Решение об увольнении 60-летнего Касимиро было принято после поражения от «Монако» в Еврокубке (71:90). Специалист руководил командой с 2018 года.
Кацикарис возглавлял сборную России по баскетболу в 2012-2013 годах, а также работал в «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Локомотиве-Кубань». Ожидается, что он будет у руля «Уникахи» до конца текущего сезона, а также отработает весь следующий.
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