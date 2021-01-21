Мэджик Джонсон назвал топ-5 претендентов на MVP НБА

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс», член Зала славы НБА Мэджик Джонсон назвал пять кандидатов на звание MVP нынешнего сезона лиги.
"Леброн Джеймс, Джоэл Эмбиид, Кевин Дюрант, Никола Йокич и Джейлен Браун" — лучшие пять кандидатов на звание MVP в настоящий момент", — написал Мэджик Джонсон в своём «твиттере».
На протяжении двух последних сезонов MVP в НБА становился форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс становился MVP регулярного сезона четырежды в карьере — в 2009, 2010, 2012 и 2013 годах. Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант завоёвывал звание MVP в 2014 году, выступая за «Оклахома-Сити Тандер».
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, центровой «Денвера» Никола Йокич и защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун пока MVP в своей карьере не становились.
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