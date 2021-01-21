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«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» и поднялся в топ-3 турнирной таблицы Евролиги

«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» и поднялся в топ-3 турнирной таблицы Евролиги
Баскетбол / Евролига 0
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В Санкт-Петербурге в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» принимал «Анадолу Эфес».

Российская команда начала встречу с мощного рывка и после первой четверти вела с двузначным преимуществом — 28:15. К большому перерыву перевес «Зенита» вырос до 22 очков — 53:31. В третьей четверти команда из Стамбула сумела прибавить и вернуться в игру, но по-прежнему уступала — 55:64. В заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» по-прежнему пытался наверстать упущенное в первой половине, но «Зенит» удержал победу — 85:78.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, записавший в актив 14 очков, У Артураса Гудайтиса — дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов. В составе «Анадолу Эфес» 23 очка в активе Василье Мичича.

«Зенит» поднялся в топ-3 турнирной таблицы.

Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
21 января 2021, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
85 : 78
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Зенит: Томас - 14, Пангос - 13, Холлинс - 13, Зубков - 12, Гудайтис - 11, Бэрон - 10, Понитка - 10, Пушков - 2, Захаров, Риверс, Трушкин, Фридзон
Анадолу Эфес: Мичич - 23, Ларкин - 20, Данстон - 10, Синглтон - 10, Шанлы - 6, Морман - 5, Симон - 4, Андерсон, Балбай, Бьёбуа, Муса, Тунджер
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