«Зенит» обыграл «Анадолу Эфес» и поднялся в топ-3 турнирной таблицы Евролиги

В Санкт-Петербурге в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги «Зенит» принимал «Анадолу Эфес».

Российская команда начала встречу с мощного рывка и после первой четверти вела с двузначным преимуществом — 28:15. К большому перерыву перевес «Зенита» вырос до 22 очков — 53:31. В третьей четверти команда из Стамбула сумела прибавить и вернуться в игру, но по-прежнему уступала — 55:64. В заключительном игровом отрезке «Анадолу Эфес» по-прежнему пытался наверстать упущенное в первой половине, но «Зенит» удержал победу — 85:78.

Самым результативным в составе победителей стал Уилл Томас, записавший в актив 14 очков, У Артураса Гудайтиса — дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов. В составе «Анадолу Эфес» 23 очка в активе Василье Мичича.

«Зенит» поднялся в топ-3 турнирной таблицы.