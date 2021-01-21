Хавьер Паскуаль: «Зенит» играл против великолепной команды, состава невероятного качества

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (85:78).

«Во-первых, мы рады результату. Мы играли против великолепной команды, состава невероятного качества, с хорошим, опытным тренером. Первые 20 минут, возможно, была лучшая наша игра в нападении в домашних матчах. Я всегда стараюсь помогать своим игрокам. Сегодня очевидно было одно: если ты не контролируешь подборы в защите, то можешь проиграть матч. Сегодня мы сделали всё хорошо. Конечно, иногда в третьей четверти нам не удавалось забросить, хотя моменты были. Но наибольшая наша проблема в течение матча заключалась в подборах на своём щите. Забирая эти подборы себе, «Эфес» забросил 2-3 трёхочковых, которые помогли им вернуться в игру. Мы немного нервничали в последней части матча. Мы совершили две потери в ситуации, когда не должны были их совершать.

Наконец, после тайм-аута мы забросили три броска подряд и смогли закрыть вопрос о победителе в этом матче. Я счастлив за своих игроков, мы мыслим одинаково. Мы можем проиграть или выиграть, но всегда вы видите команду, которая борется до последних секунд. Это то, что важно. Я хочу поздравить своих игроков за то, что они делают в этом сезоне», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».