«Химки» проиграли «Панатинаикосу» в Евролиге

В Афинах завершился матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Панатинаикос» принимал «Химки». Первая четверть прошла почти в равной борьбе, немного удачливее в ней оказались хозяева — 23:20. Во второй четверти команда из Греции прибавила, благодаря чему ушла на большой перерыв, ведя в счёте с двузначным преимуществом — 46:33.

В третьей четверти «Панатинаикос» не сбавлял обороты и оторвался от «Химок» на 19 очков. В заключительном игровом отрезке российская команда немного сократила отставание, но на исход встречи это повлиять не могло. Победа «Панатинаикоса» — 94:78.

Самым результативным в составе победителей стал Константинос Митоглу, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. У «Химок» 25 очков набрал Джордан Микки.