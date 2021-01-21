«Химки» проиграли «Панатинаикосу» в Евролиге
В Афинах завершился матч 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Панатинаикос» принимал «Химки». Первая четверть прошла почти в равной борьбе, немного удачливее в ней оказались хозяева — 23:20. Во второй четверти команда из Греции прибавила, благодаря чему ушла на большой перерыв, ведя в счёте с двузначным преимуществом — 46:33.
В третьей четверти «Панатинаикос» не сбавлял обороты и оторвался от «Химок» на 19 очков. В заключительном игровом отрезке российская команда немного сократила отставание, но на исход встречи это повлиять не могло. Победа «Панатинаикоса» — 94:78.
Самым результативным в составе победителей стал Константинос Митоглу, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 12 подборов. У «Химок» 25 очков набрал Джордан Микки.
Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
21 января 2021, четверг. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
94 : 78
Химки
Химки, Россия
Панатинаикос: Митоглу - 29, Недович - 21, Уайт - 9, Калаицакис - 7, Бентил - 6, Огюст - 6, Каселакис - 5, Мэк - 5, Бохоридис - 3, Сент-Рос - 3, Вуюкас, Фостер
Химки: Микки - 25, Макколум - 17, Дайр. Бертанс - 10, Зайцев - 10, Йович - 9, Моня - 7, Воронов, Кадошников, Карасёв, Одиноков, Шарапов
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