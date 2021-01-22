«Бавария» разгромно проиграла «Милану», установив исторический антирекорд

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«Маккаби» в домашнем матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Реал» — 86:84 (24:33, 21:13, 18:20, 23:18). У победителей самыми результативными стали Тайлер Дорси (30 очков), Отелло Хантер (11 очков), Скотти Уилбекин (9 очков, 8 передач) и Драган Бендер (9 очков). В составе «Реала» выделились Трэй Томпкинс (20 очков), Уолтер Тавареш (15 очков), Альберто Абальде (13 очков, 7 передач) и Джейси Кэрролл (9 очков).

АСВЕЛ обыграл «Валенсию» — 90:77 (17:17, 23:17, 21:20, 29:23). Уильям Ховард (17 очков), Гершон Ябуселе (11 очков) и Деррик Уолтон (10 очков) покорили двузначную результативность у победителей. В составе «Валенсии» больше всех набрали Никола Калинич (18 очков) и Деррик Уильямс (11 очков).

«Милан» разгромил «Баварию» — 75:51 (20:10, 22:10, 21:15, 12:16). В составе «Милана» лучшими были Серхио Родригес (14 очков), Кевин Пантер (12 очков), Рикардо Мораскини (11 очков) и Зак Ледэй (10 очков, 8 подборов). У «Баварии» Джален Рейнольдс набрал 12 очков. Немецкий клуб показал худшую результативность за всю историю выступления в Евролиге. Ранее «Бавария» набирала минимум 55 очков в 2014 и 2019 годах.

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