Энес Кантер встречается с праправнучкой Джона Рокфеллера, которая на 10 лет старше него

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер встречается с Арианой Рокфеллер, праправнучкой первого в истории долларового миллиардера Джона Рокфеллера, сообщает TMZ.
28-летний баскетболист на протяжении нескольких месяцев регулярно проводит время с 38-летней женщиной. Пара познакомилась в социальных сетях. Кантер и Рокфеллер оба обеспокоены проблемой защиты прав животных, что помогло им быстро сблизиться. Кантер недавно перешёл на веганскую диету. Рокфеллер увлекается конкуром и спонсирует благотворительные организации по защите прав лошадей.
Большую часть межсезонья Энес провел вместе с Арианой в Нью-Йорке. После старта сезона НБА их неоднократо вместе замечали в Портленде. Энес и Арина разместили совместные фото в своих социальных сетях, намекнув на начало отношений. Рокфеллер с 2010 года была замужем за бизнесменом Мэттью Баклином, пара подала на развод в апреле 2019-го. Кантер находился в отношениях с рестлершей WWE Даной Брук.
Фото доступно на странице Арианы Рокфеллер в «Инстаграме».
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