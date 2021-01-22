«Кливленд» обменял игрока, который устроил громкий скандал в раздевалке

Менеджмент «Кливленд Кавальерс» договорился с «Хьюстон Рокетс» по обмену атакующего защитника Кевина Портера на защищённый драфт-пик второго раунда. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в "Твиттере".
20-летний Портер, который пока не играл в этом сезоне по личным причинам, разозлился, когда зашёл в раздевалку и понял, что команда отдала его шкафчик Торину Принсу, недавно выменянному из «Бруклин Нетс». По словам нескольких источников, Кевин, чей шкафчик переместили к стене, где находятся более молодые игроки команды, начал кричать и в целом вести себя неадекватно.
Затем у Портера произошла жёсткая перепалка с генеральным менеджером клуба Коби Олтменом, который пришёл в раздевалку. Главный тренер «Кливленда» Джей Би Бикерстафф покинул свой кабинет после шума в раздевалке. Он был шокирован и возмущён тем, что услышал.
В ноябре 2020 года Портер был арестован по обвинению в неправильном обращении с огнестрельным оружием внутри автомобиля.
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