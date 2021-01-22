Энес Кантер добавит американское имя после получения гражданства США
Турецкий центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер после получения гражданства США планирует добавить себе американское имя.
«Думаю дополнительно взять себе американское имя. Это огромная честь стать гражданином США», – приводит слова Кантера NBC Sports.
Напомним, Кантер является одним из самых жёстких критиков президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, обвиняя его в терроризме. Ранее Энес заявлял, что турецкие спецслужбы преследовали его за пределами США. На данный момент он лишён гражданства Турции.
В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили в Турции к 15 годам лишения свободы, но недавно освободили. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны.
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