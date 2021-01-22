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Энес Кантер добавит американское имя после получения гражданства США

Энес Кантер добавит американское имя после получения гражданства США
Баскетбол / НБА 0

Турецкий центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер после получения гражданства США планирует добавить себе американское имя.

«Думаю дополнительно взять себе американское имя. Это огромная честь стать гражданином США», – приводит слова Кантера NBC Sports.

Напомним, Кантер является одним из самых жёстких критиков президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, обвиняя его в терроризме. Ранее Энес заявлял, что турецкие спецслужбы преследовали его за пределами США. На данный момент он лишён гражданства Турции.

В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили в Турции к 15 годам лишения свободы, но недавно освободили. Энес связывал арест с тем, что Мехмет позволял себе критику в адрес государства и президента страны.

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