Леброн Джеймс объяснил, что для него значит победа над Яннисом Адетокунбо в личной встрече

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что очное противостояние и победа над действующим MVP Яннисом Адетокунбо не стала для него главным событием матча регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс».
«Индивидуальные награды никогда не стояли для меня на первом месте. Самое главное – это успех команды. Это единственное, что по-настоящему важно. Моя задача – хорошо играть и делать всё для команды против любого соперника», – приводит слова Джеймса ESPN.
Напомним, «Лейкерс» на выезде переиграли «Бакс» со счётом 113:106. Лучшими в составе победителей на площадке стали Леброн Джеймс (34 очка и 8 передач), Кентавиус Колдуэлл-Поуп (23 очка) и Энтони Дэвис (18 очков и 9 подборов). У «Милуоки» — Яннис Адетокунбо (25 очков и 12 подборов), Джру Холидэй (22 очка и 7 передач) и Крис Миддлтон (20 очков и 7 передач).
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