В «Реале» отреагировали на проигрыш андердогу в третий раз за последние 4 матча

Главный тренер «Реала» Пабло Ласо прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с тель-авивским «Маккаби» (84:86). Ранее мадридцы уступили «Милану» и «Црвене Звезде».



«Мы очень хорошо двигали мяч в начале матча, Тавареш ограничивал соперника под кольцом, но у «Маккаби» есть игроки, которые умеют «растягивать» площадку, что они и показали.



В такой игре вы не можете назвать единственную причину, по которой вы выиграли или проиграли. Мы сделали очень много правильных вещей против такой хорошей команды, как «Маккаби» — защита Тейлора против Уилбэкина, Томпкинс и его превосходный процент бросков, Тавареш, доминирующий в защите и подборах», — приводит слова Ласо официальный сайт Евролиги.



Своим мнением также поделился и защитник «Реала» Фабьен Козёр.



«Мы боролись до последней секунды. Жаль, что мы не смогли попасть в корзину. Когда у вас есть последнее владение, вы хотите хотя бы попытаться. Но мы потеряли мяч. Такое случается. Очень обидно, что мы проиграли встречу, в которой так хорошо действовали. Но нужно продолжать двигаться вперёд», — отметил баскетболист.