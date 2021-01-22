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Шакил О'Нил резко ответил Джеймсу Хардену, который остался недоволен его критикой

Шакил О'Нил резко ответил Джеймсу Хардену, который остался недоволен его критикой
Баскетбол / НБА 0
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Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил прокомментировал слова защитника «Бруклин Нетс» Джеймса Хардена в свой адрес.

Ранее О'Нил резко отозвался о Хардене, в ответ Джеймс заявил, что Шакилу стоило бы не критиковать других афроамериканских спортсменов, а помогать им.

«Кевин Дюрант знает, что нужно, чтобы выиграть титул. Кайри Ирвинг знает, что нужно, чтобы выиграть титул. Джеймс Харден никогда не выходил в финал НБА. Он уже не молодой игрок. Если Джеймс не выиграет титул в этом сезоне, его переход в «Нетс» станет провалом!

У Хардена возникли проблемы с моими комментариями, но в НБА он ещё ничего не доказал. Джеймс говорит, что мне лучше помогать другим афроамериканским спортсменам, но я уже делаю это, говоря правду! Я никогда не скажу ему то, что он хочет услышать», — приводит слова Шакила Parlons Basket.

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