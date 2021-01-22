«Голден Стэйт» совершил 5 фолов за 13 секунд, звезду удалили за ругань на одноклубника
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз» в ходе матча регулярного чемпионата НБА с «Нью-Йорк Никс» (104:119) совершили четыре фола за 13 секунд. Вместе с техническим Кенту Бэйзмору фолов за этот короткий отрезок игрового времени набралось пять.
Баскетболисты «Нью-Йорка» за игру реализовали 32 из 41 броска с линии штрафных. Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр выразил недовольство отсутствием дисциплины у команды.
«Мы хватаем людей за руки. Мы цепляем людей, когда преодолеваем заслоны. Дело вообще не в судьях. Всё дело в нас», – приводит слова Керра Clutch Points.
Тяжёлый форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин во второй четверти был удалён за два технических. Второй он получил за ругань в адрес одноклубника Джеймса Уайзмена.
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