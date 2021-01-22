О'Нил и Баркли не считают Митчелла суперзвездой. Он ответил одним словом, а Гобер — речью

Легенды НБА, ныне эксперты Шакил О’Нил и Чарльз Баркли в перерыве матча «Юта Джаз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» обсудили Донована Митчелла и попытались ответить на вопрос, обладает ли он суперзвёздным потенциалом.



«Он должен быть второй или третьей опцией в команде», – приводит слова О’Нила KSL Sports.



«Суперзвезда – это человек, который может выиграть матч разными способами. Есть много ребят, которые хороши в атаке. Донован – потрясающий игрок. Когда пытаешься объяснить эту разницу, выглядит так, будто ветераны опять кого-то критикуют. Он отлично справляется с набором очков. Не спорю. Но он не оказывает никакого влияния в остальных аспектах игры», – заявил Баркли.



После матча О’Нил лично донес эту точку зрения до Митчелла во время интервью.



О’Нил: Сегодня я сказал в эфире, что ты — один из моих любимых игроков, но у тебя нет того, что помогло бы выйти на следующий уровень. Я сказал об этом специально. Мне хотелось, чтобы ты это услышал. Что думаешь?



Митчелл: Хорошо.



О’Нил: Это всё?



Митчелл: Это всё. Я слышу подобное с первого сезона в лиге. Мне остаётся лишь становиться лучше и делать то, что я делаю.

Соответствующее видео доступно на странице NBA on TNT в «Твиттере». Права на видео принадлежат «Turner Broadcasting System», «Cable News Network».

Митчелл набрал 36 очков, 7 подборов и 5 передач в матче с «Пеликанс» (129:118), «Юта» с результатом 11-4 входит в топ-3 турнирной таблицы Западной конференции вместе с «Лейкерс» и «Клипперс».

Центровой «Юты» Руди Гобер отреагировал на скептицизм Баркли и О’Нила по поводу Митчелла. Телеведущие TNT ранее критиковали и самого Гобера, который подписал крупное продление контракта.



«Пусть называют нас так, как им хочется. Если мы будем выигрывать, то им в любом случае придётся смотреть нас. Так что, надеюсь, они будут смотреть нас до июля. И тогда пусть называют нас так, как им хочется», – заявил Гобер.