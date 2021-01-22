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В «Милане» высказались о крупнейшей победе над «Баварией» в истории

В «Милане» высказались о крупнейшей победе над «Баварией» в истории
Баскетбол / Евролига 0
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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (75:51).

Победа с разницей в 24 очка является самой крупной для «Милана» в истории личных встреч с «Баварией».

«Думаю, мы провели очень хороший матч. Как вы знаете, у нас очень мало игроков и нам противостояла хорошая команда. Мы действовали сосредоточенно и просто. Для меня лучшим баскетболистом встречи стал Кайл Хайнс. Но когда вы ведёте и побеждаете с такой разницей, то должны поздравить и поблагодарить всю команду», — приводит слова Мессины официальный сайт Евролиги.

Поделился эмоциями от победы и испанский защитник «Милана» Серхио Родригес.

«Мы были готовы. Знали, что предстоит играть против очень хорошей команды, которая сильна в этом сезоне, поэтому наша защита была отличной. Особенно в первой половине. Мы доминировали в этом аспекте игры», — отметил баскетболист итальянской команды.

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