В «Милане» высказались о крупнейшей победе над «Баварией» в истории

Главный тренер «Милана» Этторе Мессина прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (75:51).
Победа с разницей в 24 очка является самой крупной для «Милана» в истории личных встреч с «Баварией».
«Думаю, мы провели очень хороший матч. Как вы знаете, у нас очень мало игроков и нам противостояла хорошая команда. Мы действовали сосредоточенно и просто. Для меня лучшим баскетболистом встречи стал Кайл Хайнс. Но когда вы ведёте и побеждаете с такой разницей, то должны поздравить и поблагодарить всю команду», — приводит слова Мессины официальный сайт Евролиги.
Поделился эмоциями от победы и испанский защитник «Милана» Серхио Родригес.
«Мы были готовы. Знали, что предстоит играть против очень хорошей команды, которая сильна в этом сезоне, поэтому наша защита была отличной. Особенно в первой половине. Мы доминировали в этом аспекте игры», — отметил баскетболист итальянской команды.
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