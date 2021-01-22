«Юта» установила рекорд в истории НБА

В первых 15 играх регулярного чемпионата НБА нынешнего сезона игроки «Юты Джаз» реализовали 248 трёхочковых бросков, что является рекордом в истории НБА. Об этом сообщается в «твиттере» ESPN Stats.
«Юта» выиграла семь своих последних матчей. В них игроки «Джаз» реализовали 133 броска из-за дуги. Это также является рекордом для семиматчевой победной серии.
В своих последних двух играх «Юта» обыграла «Нью-Орлеан Пеликанс». Сначала со счётом 118:102, затем – 129:118. В обеих встречах в составе «Джаз» лучшую статистику показал защитник Донован Митчелл. В первой на его счету было 28 очков, а во второй он записал себе в актив 36 баллов.
Следующий матч «Юта» проведёт 24 января. «Джаз», которые идут вторыми в Западной конференции, на домашней площадке примут «Голден Стэйт Уорриорз»
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