«Юта» установила рекорд в истории НБА

В первых 15 играх регулярного чемпионата НБА нынешнего сезона игроки «Юты Джаз» реализовали 248 трёхочковых бросков, что является рекордом в истории НБА. Об этом сообщается в «твиттере» ESPN Stats.

«Юта» выиграла семь своих последних матчей. В них игроки «Джаз» реализовали 133 броска из-за дуги. Это также является рекордом для семиматчевой победной серии.

В своих последних двух играх «Юта» обыграла «Нью-Орлеан Пеликанс». Сначала со счётом 118:102, затем – 129:118. В обеих встречах в составе «Джаз» лучшую статистику показал защитник Донован Митчелл. В первой на его счету было 28 очков, а во второй он записал себе в актив 36 баллов.



Следующий матч «Юта» проведёт 24 января. «Джаз», которые идут вторыми в Западной конференции, на домашней площадке примут «Голден Стэйт Уорриорз»