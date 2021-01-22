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Леброн Джеймс хочет отпраздновать титул на приёме у Джо Байдена. Есть ограничение

Леброн Джеймс хочет отпраздновать титул на приёме у Джо Байдена. Есть ограничение
Баскетбол / НБА 0
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Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что хотел бы оказаться вместе с командой на приёме у нового президента США Джо Байдена по случаю титула в сезоне-2019/2020.

«Было бы здорово. Но я понятия не имею, где нам прямо сейчас разрешено находиться, кроме гостиницы, арены и дома. Мы не обсуждали это с командой. Я понятия не имею обо всех правилах и ограничениях по COVID», — приводит слова Леброна MSN.

До пандемии коронавируса президенты США обычно принимали чемпионов НБА в следующем после титула сезоне, незадолго до того, как они играли в столице с «Вашингтон Уизардс». Джеймс и «Кливленд Кавальерс» были последними участниками подобных мероприятий. Они встречались с Бараком Обамой 10 ноября 2016 года. «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс» отказался праздновать свой титул в Белом доме, когда президентом был Дональд Трамп.

«Лейкерс» не будут играть на арене «Вашингтон Уизардс» до второй половины сезона. НБА опубликует эту часть календаря в начала марта.

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