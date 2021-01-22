Алексей Лень подписал контракт с новым клубом НБА

Украинский центровой Алексей Лень договорился о контракте с «Вашингтон Уизардс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шэмс Чарания. Соглашение рассчитано на один год.

Напомним, в межсезонье баскетболист покинул «Сакраменто Кингз» и подписал контракт с «Торонто Рэпторс». Но закрепиться в команде из Канады он не смог. 19 января руководство «Рэпторс» отчислило его из состава. В 10 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне он набирал 2,3 очка и собирал 1,6 подбора.

Напомним, Алексей Лень — 5-й номер драфта НБА 2013 года. Тогда он был выбран клубом «Финикс Санз». Проведя в Аризоне несколько сезонов, украинец перебрался сначала в «Атланту Хоукс», а минувший сезон завершал в составе «Сакраменто».