Алексей Лень подписал контракт с новым клубом НБА
Украинский центровой Алексей Лень договорился о контракте с «Вашингтон Уизардс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шэмс Чарания. Соглашение рассчитано на один год.
Напомним, в межсезонье баскетболист покинул «Сакраменто Кингз» и подписал контракт с «Торонто Рэпторс». Но закрепиться в команде из Канады он не смог. 19 января руководство «Рэпторс» отчислило его из состава. В 10 матчах регулярного чемпионата в нынешнем сезоне он набирал 2,3 очка и собирал 1,6 подбора.
Напомним, Алексей Лень — 5-й номер драфта НБА 2013 года. Тогда он был выбран клубом «Финикс Санз». Проведя в Аризоне несколько сезонов, украинец перебрался сначала в «Атланту Хоукс», а минувший сезон завершал в составе «Сакраменто».
Рекомендуем вам
- 22 января 2021
-
19:53
-
18:25
-
17:41
-
15:18
-
14:32
-
13:55
-
13:27
-
12:45
-
12:31
-
11:40
-
11:23
-
11:13
-
11:04
-
10:54
-
09:52
-
09:36
-
09:24
-
09:10
-
09:03
-
09:02
-
06:42
-
00:45
-
00:25
- 21 января 2021
-
23:50
-
22:40
-
21:45
-
20:57
-
19:32
-
17:25
-
16:45
-
16:43
-
16:13
-
15:59
-
15:33
-
14:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам