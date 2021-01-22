«Бруклин» произвёл важное усиление передней линии

«Бруклин Нетс» согласовал контракт с центровым Норвелом Пелле (2,11 м, 98 кг), сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
27-летний баскетболст сможет выходить на площадку в составе «Нетс», как только получит допуск согласно протоколам НБА по профилактике коронавируса. Пелле стал свободным агентом после отчисления из «Филадельфии Севенти Сиксерс» в ноябре 2020 года.
В прошлом сезоне Норвел провел 24 матча за «Сиксерс», в которых набирал 2,4 очка, совершал 3,0 подбора и ставил 1,3 блок-шота за 9 минут пребывания на площадке. Пелле считается специалистом по игре в защите. После его подписания у «Нетс» должно остаться ещё два свободных места в ростере. Усиление передней линии было одним из приоритетов клуба после обмена Джарретта Аллена в «Кливленд Кавальерс» в сделке по Джеймсу Хардену.
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