Нандо Де Коло и Ян Веселы прокомментировали победу над ЦСКА в Москве

Нандо де Коло и Ян Веселы, являющиеся одними из лидеров «Фенербахче», прокомментировали победу своей команды в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (89:83), завоёванную в Москве.
«Вернуться в Москву здорово. Не мог выступить здесь в минувшем сезоне, так что было здорово просто вернуться туда, где я провёл пять лет своей жизни. Отличная победа. У ЦСКА очень хорошая команда, они сильны на подборах в атаке. С этим у нас были проблемы в первой половине. Но в итоге мы просто придерживались плана, играли вместе и сильно, вот и всё», — сказал экс-игрок ЦСКА Нандо де Коло.
«На протяжении всего матча мы придерживались плана. Играли в свою игру. Как уже сказал Нандо, они превосходили нас в подборах на чужом щите, но во второй половине мы сыграли собранно. Это был ключевой фактор», — приводит слова Веселы официальный сайт Евролиги.
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